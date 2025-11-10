34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Rebirth Fest: annunciata la line-up completa della prima edizione

byDeka
10 Novembre 2025
No comments

È stata annunciata la line-up completa della prima edizione del Rebirth Fest, in programma il 15 novembre a Imola, presso lo spazio Brigata 36.

Alla rassegna, nata come nuova iniziativa della scena hardcore locale, parteciperanno Calcine (per la loro unica data italiana), Chevalier, Final Struggle e HMT.

Il festival si presenta come un punto di incontro per diverse realtà dell’hardcore e dell’emoviolence, con una programmazione che guarda tanto alla scena italiana quanto a quella internazionale.

Rebirth Fest – 15 novembre 2025, Brigata 36, Imola

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DROPKICK MURPHYS all'Alcatraz: report & gallery

byLisa Vavassori
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.