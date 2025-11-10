Rebirth Fest: annunciata la line-up completa della prima edizione

È stata annunciata la line-up completa della prima edizione del Rebirth Fest, in programma il 15 novembre a Imola, presso lo spazio Brigata 36.
Alla rassegna, nata come nuova iniziativa della scena hardcore locale, parteciperanno Calcine (per la loro unica data italiana), Chevalier, Final Struggle e HMT.
Il festival si presenta come un punto di incontro per diverse realtà dell’hardcore e dell’emoviolence, con una programmazione che guarda tanto alla scena italiana quanto a quella internazionale.
Rebirth Fest – 15 novembre 2025, Brigata 36, Imola