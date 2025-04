In palio 8 biglietti peril RECONSTRUCTION TOUR !

Una data imperdibile per tutti gli amanti del punk rock e dell’hardcore; la line-up sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni nella giornata del 17 maggio 2025 vedrà come protagonisti Pennywise, Propagandhi, Comeback Kid, The Iron Roses e Dead Pioneers.

