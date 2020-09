RECORD STORE DAY al CLASH CITY ROCKERS CAFE’ di Sedriano (MI)

Questo sabato finalmente riesco ad andare a trovare il mio amico Tiziano nel suo bar, il Clash City Rockers Cafè (Sedriano, via Fagnani 29), locale unico e probabilmente inimitabile date le “chicche” che si possono trovare, una mecca per i Clashani, un posto da vedere assolutamente per chi ha sta passione che gli brucia dentro, io sarò li a scattare qualche foto ed a far scendere qualche birra, voi siateci e portate la sete e qualche soldino per comprare i dischi, perché sabato ci sarà il Record Store Day organizzato in collaborazione con Out Of Contro, insomma sarà una bella giornata in famiglia!

Qui trovate le info dell’evento, si parte presto e non si finisce mai RECORD STORE DAY @ CLASH CITY ROCKERS CAFE’

La parola del sommo Ruvido:

Sabato 5 settembre un Amico fraterno inaugura ufficialmente il suo mausoleo: il Clash city rockers cafe’. Chi di noi non ci è mai stato non ha neanche la più pallida idea di cosa si prova a passare da una stanza all’altra, è emozione vera, scende la bavetta dalla bocca e bisogna per forza rabboccarla con una bella pinta in mano; il CCRC di Tiziano è un patrimonio incalcolabile quanto a Passione, Amore e Bellezza, il fatto che tutto questo ci venga offerto lo rende impagabile. Bene, tutto questo per dirvi anche che per l’occasione Tiz ha organizzato un set acustico di Olly Riva ed io durante tutto il pomeriggio sarò orgoglioso di poter mettere su della musica tutta “Clash oriented” assieme al buon Matteo Candiani …‘nsomma dopo secoli torna il “Ruvido DJ Set”! Vi aspettiamo, non fate scherzi, non ve ne pentirete.

NDEMO! NDUMA! DAJE! P.s.: se non potete il 5 ovviamente Tiziano è normalmente aperto tutto il giorno, passateci, è IMPERDIBILE..se mi avvisate prima sarò felice di farvi compagnia).