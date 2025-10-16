RECORD STORE DAY BLACK FRIDAY 2025: uscite di Ramones, Bad Brains, Madness e altri

Il RSD Black Friday 2025 si terrà il prossimo 28 novembre e vedrà l’uscita di live album di Ramones e Bad Brains, della ristampa per il 40ennale di “Big Lizard in my Backyard” dei Dead Milkmen, di un singolo natalizio dei Devo, di una raccolta dei Madness e di tanto altro ancora.

Cliccate qui per la lista completa.

Come ogni anni ci teniamo a sottolineare che la festa del disco è tutto l’anno e quanto sia importante supportare i piccoli negozi di vinili, piuttosto che i grandi store o i siti mainstream.