34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

RECORD STORE DAY BLACK FRIDAY 2025: uscite di Ramones, Bad Brains, Madness e altri

byMatteo Paganelli
16 Ottobre 2025
No comments

Il RSD Black Friday 2025 si terrà il prossimo 28 novembre e vedrà l’uscita di live album di Ramones Bad Brains, della ristampa per il 40ennale di “Big Lizard in my Backyard” dei Dead Milkmen, di un singolo natalizio dei Devo, di una raccolta dei Madness e di tanto altro ancora.
Cliccate qui per la lista completa.

Come ogni anni ci teniamo a sottolineare che la festa del disco è tutto l’anno e quanto sia importante supportare i piccoli negozi di vinili, piuttosto che i grandi store o i siti mainstream.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

INK & DAGGER: ristampa dell'intero catalogo dell'hardcore punk di Philadelphia. Guarda il video di "Full Circle"

byMatteo Paganelli
A proposito di Bad Brains...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.