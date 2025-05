RED AT NIGHT e MARC-ALAN PRINCE in tour

Prosegue il lungo tour europeo di RED AT NIGHT, progetto solista attualmente on the road insieme al cantautore statunitense MARC-ALAN PRINCE (Chicago, USA). Le due voci folk-punk d’oltreoceano stanno promuovendo il loro nuovo live split “Deep In The Heart in Texas”, pubblicato in vinile dall’etichetta DCxPC Live.

Il tour prevede ben 25 date in Europa, e farà tappa anche in Italia con nove concerti dal 18 al 27 maggio 2025. Un’occasione per ascoltare dal vivo due artisti che uniscono storytelling, suoni acustici e un’attitudine sincera e DIY.

Le prossime date Italiane:

21/05 – Bacaro della Pizza, Vicenza

22/05 – Hop Skin, Curno

23/05 – Arci La Freccia (Ex Mattatoio), Aprilia

24/05 – Irish Café, L’Aquila

25/05 – Klesh, Pescara

27/05 – Monsieur D., Spilimbergo

Il tour è anche un’occasione per scoprire dal vivo i nuovi brani, condividere storie e continuare a costruire legami tra scene locali e internazionali.