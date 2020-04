REDD CROSS: ristampa del S/T di debutto

I Redd Cross, storica punk band californiana, ha annunciato la ristampa dell’ep self titled di debutto del 1981.

La ristampa uscirà per Merge Records il 20 giugno prossimo e vedrà la presenza della primissima formazione con Jeff Mcdonald (Tater Totz), Steve Mcdonald (OFF!, Melvins), Greg Hetson (Circle Jerks, Bad Religion, Punk Rock Karaoke) e Ron Reyes (Black Flag).

La nuova versione conterrà 5 demo originali.