Redwood Hill annunciano un nuovo album per completare la loro cupa trilogia

Il nuovo decennio inizia nei migliore dei modi per i fan dei Redwood Hill.

La band Danese da il benvenuto al nuovo anno con un annuncio atteso a lungo. Pubblicheranno infatti un nuovo album nel corso di quest’anno, ciò che rappresenta il tassello mancante per completare la loro trilogia, un lavoro monumentale che rappresenta il viaggio di una persona attraverso i diversi stadi del declino delle emozioni.

Il nuovo album del gruppo post metal / hardcore si chiamerà “Ender”. Il titolo include tutti gli elementi che gli ascoltatori troveranno in questo lavoro. Il ciclo si avvia verso la sua fine, uno sforzo finale perfetto al quale la band ha aspirato sia in termini di produzione che per quanto riguarda gli elementi concettuali contenuti nei brani.

I Redwood Hill commentano:

“Abbiamo deciso da subito che questo album, il capitolo finale della nostra trilogia, sarebbe stato un doppio album – una sorta di “gran finale”. Gli sforzi richiesti per scrivere e registrare questo colosso hanno messo a repentaglio la vita stessa della band più volte. Ma alla fine, anche nelle più grandi avversità, ci sentiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo; un album che combina il meglio dei nostri lavori precedenti e aggiunge nuove sfumature. Gli ascoltatori di “Descender” e “Collider” troveranno molti aspetti di “Ender” familiari – ma più si addentreranno in esso e più troveranno la presenza di elementi nuovi, che pensiamo faranno la differenza per questo disco, a nostro avviso il nostro miglior lavoro”.



Ender concluderà la trilogia che ha visto Descender (2012) e Collider (2014) aprire e sviluppare il concetto che sta dietro ad essa. Immersione, conflitto, risoluzione. “Descender”, “Collider”, “Ender”.

Questo rivela quanto in profondità la band voglia scavare nella natura e nell’anima umana, per estrarre le essenza di un’esperienza catartica, profonda, incentrata sulla perdita, sulla solitudine, sulla depressione e sull’esclusione. Il tutto radicato nell’esperienza personale ma con un taglio astratto, che invta l’ascoltatore a creare la propria narrativa.

La band ha collaborato in studio con Patrick Fragtup di Wolf Rider Sound Production e il disco vedrà la luce il 20 Marzo in collaborazione con Rakkerpak Records.

www.facebook.com/rakkerpakrecords

Rasmus G. Sejersen, proprietario dell’etichetta, commenta:

“Sin dal disco di debutto (Descender) sono stato rapito dal suono malinconico tipicamente Scandinavo dei Redwood Hill, col caratteristico groove della batteria di Andreas Jauernik Voigt, le chitarre ed il basso equilibrati e la voce urlata di Marco Stæhr Hill.

Si intuisce subito che questi ragazzi si conoscono da quando erano bambini, lo si desume dalla sinergia nella musica e nelle loro performance live.

Non c’è nulla di “falso” in questa band, hanno una forte etica DIY, testi onesti e un’abilità sinfonica di lunga data e sono riusciti a scrivere il loro miglior album ad oggi. Sono molto contento di collaborare con i Redwood Hill per far uscire il loro ambizioso capolavoro, il loro terzo full length album – “Ender” -.”

I Redwood Hill annunceranno dei concerti a sostegno dell’uscita di “Ender”, ma sono già stati annunciati due release party:

20.03.20 – Radar, Aarhus

21.03.20 – Stengade, Copenhagen

Doomed Scandinavia sta organizzando date in club e festival.

Tracklist:

1. Singularity

2. No Horizon

3. Descender

4. Nihil

5. Leben

6. Black Heart

7. Absence

8. Collider

9. Polar

10. The Passage

11. Ender

