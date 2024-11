Reflux. Ascolta il nuovo singolo di AMARENA

REFLUX è il nome dell’ultimo singolo della cantante e chitarrista AMARENA.

Reflux è un brano pop punk dal mood energico che si ispira al punk rock americano ma anche alla nuova scena pop- punk italiana. Il brano parla della necessità di fuggire dalla propria realtà vista come noiosa e soffocante tramite i sogni e la musica.

“ A volte il disagio nasce dalla presa di coscienza di trovarsi in un posto ma in realtà di desiderare di trovarsi da tutt’altra parte. Dopo aver passato tutta la giornata a recitare un ruolo che non ci appartiene di notte ci riscopriamo fragili, il muro dell’apparenza crolla e qualcosa si rompe dentro di noi. Forse solo i sogni e la musica potranno salvarci”.