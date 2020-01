Regarde: il nuovo singolo “Small Talks” anticipa il nuovo album in arrivo

Nuovo singolo per i Regarde , una delle realtà più interessanti dell’underground italiano. Una band che ha saputo esplorarsi ed esplorare sonorità diverse ad ogni uscita, pur creando una propria identità distinguibile e per certi versi unica nelle proposte musicali di questo Paese.

I quattro ragazzi di Vicenza ci propongono, “Small Talks”, un brano che sa racchiudere l’energia delle prime produzioni del gruppo e nuovi percorsi melodici, in un amalgama ben bilanciato. Si tratta della seconda anticipazione del nuovo album “The Blue And You”, in uscita il 24 Gennaio per Epidemic Records e la tedesca Through Love Records .

“Small Talks” rappresenta, insieme al precedente singolo “Wide Awake”, un ottimo assaggio del nuovo lavoro in arrivo. Ad accompagnare questa anticipazione, un pregevole visual creato da Michele Bruttomesso .

La band commenta così il singolo:

“A volte nella vita si sente il bisogno di tirare fuori quello che ci passa per la mente a chi si trova davanti a noi, a prescindere dal fatto che al nostro interlocutore importi o meno.

Ti chiedi se hai fatto le scelte giuste, se stai diventato la persona che volevi essere o semplicemente non stia andando come speravi per qualche motivo.

Ma verrà un momento in cui ti renderai conto di dover essere sincero ed essere consapevole che alcune persone non saranno in grado di accettare ciò che dirai e che preferiranno allontanarsi anziché affrontare la verità”

“The Blue And You” segue due EP (il primo, omonimo del 2014, anno di nascita del gruppo e Perspectives, uscito nel 2015) ed è l’erede del primo bellissimo full length Leavers (2018), vero momento di svolta nella vita della band, in cui il magma ribollente nel nucleo del gruppo ha saputo anche consolidarsi in strutture e architetture compositive notevoli, capaci di esprimere al meglio il grande potenziale dei Regarde .

Se per Leavers i Regarde erano volati a Boston per lavorare con Jay Maas, per questa nuova fatica i quattro si sono affidati Bob Cooper, produttore di Leeds, il quale ha saputo cogliere l’anima morbida di certi passaggi melodici dei brani e allo stesso tempo esaltare le ritmiche, sempre calibrate e mai esagerate, il tutto esaltato dal mastering di Maurizio Baggio.



Mentre i Preorder proseguiranno fino alla data di uscita (24 Gennaio) su http://smarturl.com/R-TBAY (per digitale e vinile), i vicentini stanno scaldando i motori per le prime date che celebrano il lancio di questo nuovo lavoro:

24.01 – Bocciodromo (VI) //release party// **

25.01 – Bloom (Mezzago, MI)

01.02 – Arci Dallò (Castiglione delle Stiviere, MN) *

29.02 – Edonè (BG) **

13.03 – Magazzino Parallelo (FC)

14.03 – Mare Culturale Urbano (MI)

28.03 – Arci Perugina (GE)

18.04 – Circolo Gagarin (Busto Arsizio, VA)

* w/Gender Roles (UK)

** w/Six Impossible Things