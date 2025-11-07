34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

REGROWTH”Eight Hundred Years”: un viaggio nel peso dell’eredita’ e nella memoria collettiva

byDeka
7 Novembre 2025
No comments

Con “Eight Hundred Years”, i Regrowth proseguono il percorso concettuale iniziato con “Downpour” e svelano un nuovo frammento dell’universo narrativo racchiuso nel loro secondo album, A Story Worth Listening To, in uscita il 28 Novembre.
La band metalcore/melodic-hardcore di Cagliari torna con un brano intenso e viscerale che riflette sul concetto di eredità, non solo quella materiale, ma quella emotiva, morale e storica che attraversa i secoli e si tramanda, consapevolmente o meno, di generazione in generazione.

Eight Hundred Years” affronta il tema del retaggio individuale e collettivo, mettendo in luce come ciò che ereditiamo non sia sempre positivo: memorie distorte, bugie, tradimenti e sofferenze si mescolano ai ricordi felici, diventando parte integrante di ciò che siamo.
In un scenario pre-apocalittico, il brano invita a fare i conti con la storia, personale e universale,  e con il peso invisibile che ogni essere umano porta con sé, come se esistesse un ponte simbolico che unisce le anime e le azioni di chi è vissuto ottocento anni fa con quelle del presente.

“Abbiamo immaginato un futuro in cui ciascuno si ritrova a fare i conti con ciò che ha vissuto, con le scelte proprie e dei suoi predecessori. Come se il destino non fosse scritto, ma ripetuto, ogni ottocento anni,” racconta la band.

Il brano è accompagnato da un visualizer diretto e prodotto da Marco Camarda e Paolo Angelo Loi, in cui una sequenza di immagini evocative e simboliche ricostruisce un’esperienza quasi extracorporea: un flash, una visione di fine vita, un viaggio nella memoria e nella paura della fine di tutto.
Attraverso questo linguaggio visivo e sonoro, i Regrowth rappresentano la paura della fine della normalità, una sensazione che appartiene alla nostra epoca e che, forse, accompagna da sempre l’essere umano.

“Eight Hundred Years” è prodotto, registrato e mixato da Lorenzo Mariani presso Overcore Studio, con mastering a cura di Brad Boatright (Audiosiege Studio, USA).

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Venerdì 7 novembre release party del nuovo disco degli SLANG POOR KIDS a Bergamo

byMatteo Paganelli
Next Article

I Bull Brigade annunciano il nuovo album in uscita nel 2026

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

SLUDDER: nuovo pezzo

I nostri giovani amici SLUDDER, non riescono a stare fermi, esce oggi un nuovo singolo intitolato “You Got…
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.