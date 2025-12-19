RESPIRO NOCIVO: fuori il singolo “Internazionale della razionalità” con Fry Moneti

E’ uscito singolo dei Respiro Nocivo, la band veneta ci presenta un profondissimo ed emozionante pezzo combat folk con l’importante feat. del maestro Francesco “Fry” Moneti; ascoltatelo bene ed emozionatevi anche voi!

Nota importante: la band ci tiene a dire che il brano è stato scritto prima del 7 ottobre 2023.

Il brano è una cartografia di polvere e luce: nomina la fame, le bombe, i volti che il mondo ha scelto di dimenticare, e in quelle immagini trova una voce che non si arrende.

Parla della Palestina come di un cuore che pulsa sotto il ferro, una memoria che resiste al tentativo di annientarla; ogni verso è un piccolo atto di testimonianza, una parentesi aperta contro l’oblio.

La “razionalità” evocata nel titolo si sfiata dalla sua veste neutra e diventa macchina fredda che raziona vite: la canzone la smaschera, la chiama per nome e la rifiuta.

Nel ritornello la coscienza diventa tempesta, non per distruggere senza scopo, ma per scuotere chi ancora ama il silenzio comodo; è un richiamo che non chiede pietà, chiede memoria e impegno.

Il miscuglio di lingue è un ponte: non è ornamento, è dichiarazione di solidarietà internazionale, di lotta che attraversa confini e linguaggi.

Ascoltarla è sentirsi chiamati a non voltare lo sguardo: la canzone trasforma la rabbia in canto, il dolore in parola, e la parola in responsabilità condivisa.