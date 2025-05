RETARDED al Punkadeka Festival: una scarica di puro punk rock il 6 settembre al Circolo Magnolia

Dopo oltre 450 concerti tra Europa e Stati Uniti, un debutto diventato culto e una esplosiva reunion, i RETARDED tornano a incendiare i palchi: venerdì 6 settembre saranno tra i protagonisti del Punkadeka Festival al Circolo Magnolia.

Nati nel 1998 a Voghera dalle ceneri degli Home Alone, i RETARDED si impongono subito nella scena punk italiana con un suono crudo e diretto ispirato ai Ramones. Il loro primo album, omonimo, è stato inserito da Rolling Stone tra i dieci migliori dischi punk italiani degli anni ’90, diventando un punto di riferimento per gli amanti del ramonescore. Dopo anni di attività intensa, con tour internazionali suonando con band come NOFX, Turbonegro, The Queers e Teenage Bottlerocket e molti altri, il gruppo si scioglie nel 2009.

Nel 2022 la band si riforma e nel gennaio 2024 pubblica Same as the First, un ritorno alle origini prodotto da Mass Giorgini, storico bassista degli Screeching Weasel, Squirtgun e Common Rider e produttore di band iconiche del calibro di Alkaline Trio, Rise Against e Anti-flag.

Il 18 aprile è uscito ALL YOU CAN HIT, un devastante best of di 30 brani che ripercorre tutta la carriera dei RETARDED, dai primi singoli di puro plagio ramonesiano fino agli ultimi lavori, predceduto dal singolo Go Mamba! uscito per Ammonia Records.

A Giugno la band sarà impegnata in un tour in Giappone, preparatevi al loro ritorno: il 6 settembre al Punkadeka Festival sarete colpiti in pieno volto dal punk rock dei RETARDED.

Il 6 settembre al Punkadeka Festival sarà una vera e propria esplosione sotto al palco con i Sempre Peggio e i già annunciati Cock Sparrer, Suicide Machines, Derozer!

Data: Sabato 6 settembre 2025

Orario: Dalle 15:00 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist: https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN