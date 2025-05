Grandi novità in casa Retarded: la storica punk rock band di Voghera ha fatto uscire per I Buy Records un greatest hits intitolato “All You Can Hit!”.

L’album si forma di 30 pezzi che ripercorrono la storia del quartetto lombardo, dagli esordi del 1998 al 2024, includendo anche due nuovi pezzi intitolati Go Mamba! e Japanese Party.

A proposito di Giappone, I Retarded accompagneranno i genovesi Ratbones nel Sol Levante per un tour di 4 date il prossimo giugno: