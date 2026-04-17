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RETAREDED: Fuori il singolo e video “Fight for Your Rights”

byDeka
17 Aprile 2026
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È disponibile da oggi “Fight for Your Rights”, nuovo singolo dei RETARDED pubblicato tramite Ammonia Records.

Il brano si presenta come un inno punk rock dedicato a temi come pace, solidarietà e supporto verso le persone più vulnerabili, con un messaggio orientato alla costruzione di relazioni basate su dialogo e cooperazione.

Dal punto di vista sonoro, la traccia si inserisce nel punk rock melodico, richiamando influenze di band come Ramones, Green Day, Social Distortion e Dropkick Murphys, con un approccio diretto e pensato per essere condiviso in una dimensione live.

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