34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Retry: nuovo power trio da Vicenza

byDeka
9 Dicembre 2025
No comments

A Vicenza nasce nel 2025 Retry, power trio composto da Mauro (Derozer, ex Soyuz, ex Colla), Teo (Melt, Pyjamarama) e Greg (Reese). Il progetto nasce spontaneamente e unisce i diversi percorsi dei musicisti in un sound che richiama Fugazi, Jawbox e Burning Airlines, con influenze dal post-punk USA e dalla scena di Washington DC legata alla label Dischord.

I brani, cantati in italiano, alternano chitarre taglienti, bassi potenti e batteria precisa e articolata. Testi e temi riflettono la quotidianità del Nordest e l’esperienza di un periodo complesso, tra introspezione e desiderio di nuovi orizzonti, con un approccio che invita a fermarsi e provare ancora: Try, try, RETRY.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

TIGERS JAW: nuovo album e primo singolo estratto. Guarda il video di "Head is Like a Sinking Stone"

byMatteo Paganelli
Next Article

Public Image Ltd.: nuova data italiana nel 2026 a Milano

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership