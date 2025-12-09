Retry: nuovo power trio da Vicenza

A Vicenza nasce nel 2025 Retry, power trio composto da Mauro (Derozer, ex Soyuz, ex Colla), Teo (Melt, Pyjamarama) e Greg (Reese). Il progetto nasce spontaneamente e unisce i diversi percorsi dei musicisti in un sound che richiama Fugazi, Jawbox e Burning Airlines, con influenze dal post-punk USA e dalla scena di Washington DC legata alla label Dischord.

I brani, cantati in italiano, alternano chitarre taglienti, bassi potenti e batteria precisa e articolata. Testi e temi riflettono la quotidianità del Nordest e l’esperienza di un periodo complesso, tra introspezione e desiderio di nuovi orizzonti, con un approccio che invita a fermarsi e provare ancora: Try, try, RETRY.