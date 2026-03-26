RETRY nuovo singolo in uscita il 27 marzo

I RETRY pubblicano venerdì 27 marzo 2026 il nuovo singolo “Mirella”, secondo capitolo del loro percorso dopo “Senza Fretta”. Il brano si muove tra post punk e scrittura in italiano, affrontando temi legati a distanza, memoria e incomunicabilità nelle relazioni.

“Mirella” racconta una dinamica sospesa tra due voci, in cui il dialogo si incrina e lascia spazio a silenzi e incomprensioni. Il testo esplora il momento in cui le parole non bastano più, mettendo in evidenza la persistenza dei sentimenti anche quando il rapporto si trasforma. Il brano si sviluppa tra memoria e rimozione, evitando soluzioni narrative definitive e restituendo una fotografia emotiva essenziale.

Dal punto di vista sonoro, la traccia conferma l’identità della band: chitarre asciutte, basso in primo piano e una batteria tesa e precisa costruiscono un impianto diretto, senza sovrastrutture. L’arrangiamento lascia spazio alla componente narrativa, mantenendo un equilibrio tra energia e sottrazione.

I RETRY sono un power trio nato a Vicenza, formato da Mauro (voce e chitarra), Teo (basso e cori) e Greg (batteria), con esperienze precedenti in realtà come Derozer e Melt. Il progetto nasce con l’intento di ripartire con un linguaggio essenziale, unendo urgenza punk e una maggiore attenzione alla dimensione narrativa.

Con “Mirella”, la band prosegue il proprio percorso, proponendo un brano che si concentra più sulle domande che sulle risposte, mantenendo un approccio diretto e coerente con la propria identità musicale.