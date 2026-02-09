RETRY: “Senza fretta”, il nuovo singolo del power trio

I RETRY presentano “Senza fretta”, nuovo singolo del power trio composto da Mauro (Derozer), Teo (Melt, Pyjamarama) e Greg. Un brano che arriva dalla provincia del Nordest e che parla a chi ha resistito, ha sbagliato, è caduto e ha scelto comunque di restare.

Nati a Vicenza nel 2025, i RETRY mettono insieme percorsi umani e musicali differenti in un progetto essenziale e diretto. Il loro suono si muove nel territorio del post punk cantato in italiano, con chitarre taglienti, un basso corposo e una batteria metronomica e nervosa. Sotto la spinta ritmica emerge però una forte tensione emotiva, che evita scorciatoie e soluzioni facili.

“Senza fretta” mette a fuoco uno dei nuclei centrali della band: il tempo che passa, le fratture che rimangono e la scelta consapevole di riprovarci. Non è una canzone d’amore in senso tradizionale, ma il ritratto di un legame che resiste anche quando tutto cambia, quando “non c’è più aria di festa” e la vita assomiglia “al mare in tempesta”. Il brano si muove tra memoria e presente, tra paura e ostinazione, raccontando la possibilità di ripartire nonostante il peso di ciò che è stato.

La canzone diventa anche una dichiarazione d’intenti: andare avanti senza rincorrere il tempo, accettando che nel cambiamento qualcosa si perda. L’importante è continuare a esserci, insieme. In questo senso, il nome RETRY non è casuale: è un’azione, una posizione esistenziale. Dopo anni di altre band e altre esperienze, i tre musicisti scelgono di rimettersi in gioco con uno sguardo più lucido, ma con la stessa urgenza espressiva.

“Senza fretta” rappresenta il primo passo di un percorso che parla di consapevolezza, legami, errori e seconde possibilità. Non per tornare indietro, ma per andare avanti con un peso diverso sulle spalle, più reale.

RETRY

Mauro – voce, chitarra

Teo – basso, cori

Greg – batteria