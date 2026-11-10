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Reuptake: “INRI (Ira Nutrita Respirando Illusioni)” è il nuovo album per Scuderie Ducali Records

byDeka
10 Novembre 2026
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I Reuptake, power trio hardcore veneto attivo dal 2024, hanno pubblicato lo scorso aprile “INRI (Ira Nutrita Respirando Illusioni)”, il nuovo album uscito per Scuderie Ducali Records.

Quindici tracce di punk hardcore old school, dirette e senza compromessi, attraverso le quali la band affronta le contraddizioni dell’essere umano, il disagio sociale e le illusioni che condizionano la percezione della realtà. I testi si muovono tra rabbia, disillusione e critica a una società che alimenta alienazione, conformismo e false certezze.

Dal punto di vista musicale, i Reuptake puntano su un hardcore compatto e abrasivo, costruito sull’intreccio tra chitarra distorta, basso e batteria. Ritmiche serrate, accelerazioni, passaggi d-beat e una doppia componente vocale caratterizzano un lavoro che alterna momenti di tensione a vere e proprie scariche di energia.

“INRI” arriva dopo il precedente lavoro omonimo e conferma la direzione intrapresa dal gruppo, che utilizza il linguaggio dell’hardcore per trasformare frustrazione e disillusione in una forma di espressione diretta.

L’album è stato registrato e mixato da Alessandro Residori ed è disponibile tramite Scuderie Ducali Records.

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