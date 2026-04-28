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RFC: fuori il nuovo singolo “Parla di me, parla di te”

byDeka
28 Aprile 2026
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RFC: fuori il nuovo singolo “Parla di me, parla di te”

Esce oggi “Parla di me, parla di te”, il nuovo singolo degli RFC, band di Caserta, primo estratto dal prossimo album in arrivo nel corso dell’autunno.

Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo per la band, anticipando le sonorità e l’attitudine del disco in uscita nei prossimi mesi.

Insieme al singolo, gli RFC hanno annunciato anche le prime date del tour 2026:

PARLA DI ME, PARLA DI TE – TOUR 2026 
15.05 – Festa dell’Aquila United – L’Aquila
16.05 – WeWantPunk – Arci CDC – Parma
23.05 – Valmofestival – Valmorea (CO)
30.05 – Festa del Partizan Pinerolo – Pomaretto (TO)
01.07 – Festa CristalBo – Bolognina (BO)
04.07 – Street Fest – Pabillonis (VS)
05.09 – Beer Fest – Mostra d’Oltremare – Napoli
12.09 – Rock in Rili – Chiuduno (BG)

Date in aggiornamento

 

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