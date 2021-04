RFC: fuori ora LIVE IN STUDIO!

Fuori ora un EP di 5 pezzi che i nostri amici RFC hanno registrato lo scorso ottobre al Till Deaf Recording Studio, 5 pezzi suonati live che trasudano voglia di suonare, ed oggi che sono recluso causa forza maggiore mi fanno prendere bene e mi fanno pensare a tempi migliori.

FUORI ORA! L’ep. LIVE in Studio degli RFC Ascolta il Live in Studio degli RFC sulla loro pagina di Bandcamp.Ecco altri link dove poterlo ascoltare:

– Spotify: https://spoti.fi/2RkIvPf

– Amazon Music: https://amzn.to/3uJKOKh

– Apple Music: https://apple.co/2QdJGzm

Il live audio\video realizzato lo scorso ottobre al Till Deaf Recordings studio, già presente in cinque diversi episodi video sul nostro canale YouTube: www.youtube.com/rfctv, diventa un EP.

Una piccola raccolta live dei nostri brani più rappresentativi registrati durante il lockdown 2020.