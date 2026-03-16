RICCOBELLIS: fuori il singolo Blurred Face che anticipa il nuovo album Afterparty Heroes

I Riccobellis tornano a farsi sentire con Blurred Face, il primo singolo estratto dal nuovo album Afterparty Heroes, in uscita a luglio 2026 per Monster Zero Records.

Nel brano spunta anche la voce di Silva degli Hearts Apart, che aggiunge al pezzo la sua voce potente e una carica extra.

Il disco è stato registrato il 10 e 11 gennaio all’Indiebox Music Hall di Brescia sotto la guida di Giovanni Bottoglia.

Se questo singolo è l’antipasto, Afterparty Heroes promette molto bene!

Ascoltalo qui: Riccobellis – Blurred Face