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RICCOBELLIS: fuori il singolo Blurred Face che anticipa il nuovo album Afterparty Heroes

byValentina Piazzola
16 Marzo 2026
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I Riccobellis tornano a farsi sentire con Blurred Face, il primo singolo estratto dal nuovo album Afterparty Heroes, in uscita a luglio 2026 per Monster Zero Records
Nel brano spunta anche la voce di Silva degli Hearts Apart, che aggiunge al pezzo la sua voce potente e una carica extra.
Il disco è stato registrato il 10 e 11 gennaio all’Indiebox Music Hall di Brescia sotto la guida di Giovanni Bottoglia.
Se questo singolo è l’antipasto, Afterparty Heroes promette molto bene!

Ascoltalo qui: Riccobellis – Blurred Face

 

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