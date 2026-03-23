RICKY RAGE presenta “Poco Lucidi”

È disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e negli store online “Poco Lucidi”, il nuovo album di Ricky Rage.
Il disco segna un ritorno alle origini per l’artista, da sempre legato alle sonorità del punk rock anni ’90: un lavoro veloce, diretto, arrabbiato ma anche ironico, che racconta con sarcasmo il caos dei tempi attuali.
La produzione è ancora una volta affidata a Pat Matrone, che in due brani figura anche come coautore.
Ad accompagnare l’uscita, anche “Poco Lucidi Garage Mix”, un EP che raccoglie versioni alternative, più essenziali e grezze, di alcuni pezzi del disco.
Il singolo estratto è “Suoni Semplici”, primo brano scritto per questo progetto.