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RICKY RAGE presenta “Poco Lucidi”

byDeka
23 Marzo 2026
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È disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e negli store online “Poco Lucidi”, il nuovo album di Ricky Rage.

Il disco segna un ritorno alle origini per l’artista, da sempre legato alle sonorità del punk rock anni ’90: un lavoro veloce, diretto, arrabbiato ma anche ironico, che racconta con sarcasmo il caos dei tempi attuali.

La produzione è ancora una volta affidata a Pat Matrone, che in due brani figura anche come coautore.

Ad accompagnare l’uscita, anche “Poco Lucidi Garage Mix”, un EP che raccoglie versioni alternative, più essenziali e grezze, di alcuni pezzi del disco.

Il singolo estratto è “Suoni Semplici”, primo brano scritto per questo progetto.

 

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