RINVIATO Release party dei Bull Brigade

La data di Milano dei Bull Brigade con Klasse Kriminale, Sempre Peggio e Discomostro in Santeria Toscana 31 è rinviata per motivi legati alla pandemia.



“…Stiamo già lavorando assieme al locale ad una data alternativa che vi comunicheremo entro la fine di gennaio.

Sappiamo che molte persone si erano organizzate con voli e treni e che dovranno capire se potranno essere presenti alla nuova data. Già dall’inizio di gennaio sarà possibile richiedere il rimborso del ticket qualora fosse impossibile partecipare alla nuova data.

Per tutti quelli che possono portare pazienza vi chiediamo di tenere il biglietto ed organizzare per esserci.Abbiamo lavorato ad un concerto speciale e questa situazione ci mette nella condizione di dover pazientare per l’ennesima volta, e sperare che i tempi migliorino in fretta.

I ticket che verranno rimborsati, automaticamente verranno rimessi a disposizione, quindi invitiamo chi era rimasto senza a tenere d’occhio le nostre pagine per riuscire a prenderselo. Il live a Santeria sarà una data che includerà molte cose che non rivedrete in altre date del tour.

Restate con noi.

Il fuoco non si è spento “



Bull Brigade