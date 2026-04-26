RIP CASSIE – VENOMOUS PINKS

È scomparsa Cassandra Nicole Jalilie, membro delle Venomous Pinks e figura molto amata all’interno della comunità punk rock.

Cassie si è spenta alle 17:07, circondata dall’affetto della sua famiglia, con accanto la sorella gemella e la sua inseparabile compagna a quattro zampe, Chevy, dopo aver combattuto contro un tumore al collo dell’utero al terzo stadio.

Una perdita che lascia un vuoto profondo, umano e artistico, in chiunque abbia incrociato il suo percorso.

L’ondata di affetto e supporto arrivata dalla scena punk testimonia non solo il legame costruito nel tempo, ma anche l’impatto reale della sua presenza e della sua energia.

In questo momento di dolore, la famiglia ha chiesto rispetto e privacy per poter affrontare il lutto e rendere omaggio alla sua memoria.

La redazione di Punkadeka si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e alla band.