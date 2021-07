Riparte dall’Italia Yotam Ben Horin (Useless ID)

Con L’Italia finalmente in zona bianca, riprende man mano da nord a sud l’attività live in acustico ma non solo delle piccole e grandi band della scena nostrana.

Ma a ripartire dall’Italia è anche Yotam Ben Horin, il leader cantante/bassista degli Useless ID, che con la collaborazione di Trivel Collective, si esibirà questo week end in tre date:

09/07 : Sherwood Festival – Padova

10/07 : Red Velvet Corazòn- Cervia (RA)

11/07 : XO Club – Magenta (MI)

Dopo oltre un anno e mezzo tra lockdown e restrizioni anticovid, si tratterà a tutti gli effetti del primo artista della grande scena punk rock internazionale che avremo occasione di rivedere questa estate in giro per il nostro Paese.

Occasione dunque da non perdere, perchè tra pezzi propri e pezzi degli Useless ID rivisitati in chiave acustica e qualche cover, non mancheranno di certo le emozioni a cui l’artista Israeliano ci ha già abituati nei precedenti tour e nelle tantissime dirette live degli ultimi mesi.