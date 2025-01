Riparte su spotify la playlist 2025 firmata Punkadeka!

Il miglior modo per continuare a parlarvi di musica? Ovviamente sempre lo stesso… Facendovela ascoltare!

La nuova playlist di Punkadeka è pronta ad accompagnarvi con tutte le uscite di questo 2025!

In continuo aggiornamento con i brani punk e le sue diverse contaminazioni….

SEGUICI SU SPOTIFY!

Per il quarto anno si parte davvero con un botto di 20 pezzi…

I Persiana Jones che con il loro singolo “Ricordi” anno aperto il nuovo anno bruciando tutti sul tempo, sono seguiti a stretto giro dalle Bambole di Pezza e dai McBain con i rispettivi singoli “Senza Permesso” e “Nobody wants to pogo” che anticipano l’uscita di nuovi lavori. E proprio dai nuovi album freschi di uscita sono estratti i singoli di giovani realtà italiane come i Presi Male con il punk italiano di “Crodo Martini” e i Parigi con il punk pop nostalgico di “Three Summers Ago”.

Ovviamente non mancano i grandi artisti internazionali: attesissimi i Pup che tornano dopo 3 anni con il singolo “Paranoid” e poi i Silverstein con “Don’t let me get to low” che anticipa l’album in arrivo a fine febbraio. Si inserisce tra loro quella fonte inesauribile di Frank Turner con il pezzo “Do One”.

Diverse le vecchie conoscenze che ritroviamo in questa prima manciata di brani: i tedeschi Heathcliff con la velocissima “Circles”, i Canadesi The Crease Rule con il pop punk di “chris was on the piss” e i Geoffrey Palmer con il ramonescore di “Exit Wounds.

E poi ancora Dirty Nil, Animal Facts, Mayday Parade, Caught fire, Weak Knees tra le novità che potrete trovare nella prima parte della nuova playlist…. Il resto ve lo lasciamo scoprire ascolto dopo ascolto…

Come sempre diamo ascolto ai vostri suggerimenti e alle vostre segnalazioni! Quindi…

Don’t miss it, click on the playlist & rock n’roll!