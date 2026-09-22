RISE AGAINST ed ALKALINE TRIO: split in 7″ a supporto del tour negli Stati Uniti

Due leggende del punk rock mondiale e di Chicago, Rise Against ed Alkaline Trio, hanno annunciato l’uscita di uno split 45 giri nel quale il power trio esegue Re-Education (Through Labor), mentre Tim McIllrath e soci se la vedono con Private Eye.
Ascolta i pezzi qui sotto.
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