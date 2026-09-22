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RISE AGAINST ed ALKALINE TRIO: split in 7″ a supporto del tour negli Stati Uniti

byMatteo Paganelli
22 Settembre 2026
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Due leggende del punk rock mondiale e di Chicago, Rise Against ed Alkaline Trio, hanno annunciato l’uscita di uno split 45 giri nel quale il power trio esegue Re-Education (Through Labor), mentre Tim McIllrath e soci se la vedono con Private Eye.

Ascolta i pezzi qui sotto.

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  1. Media: https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.1997-6/47288404_937339243130021_2388252058550534144_n.png?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=23dd7b&_nc_ohc=QUK_O9c4wTwQ7kNvwE0j9KK&_nc_oc=Adoq-xIsvlE8UmeHvB90T4ekXBhx9WXYJ-oV_ByNj54PZShUDjMLkJOyA0OLYNsYg0c&_nc_zt=26&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&edm=AOerShkEAAAA&_nc_gid=VGNr5nC3zcxgMVxEBByP7Q&_nc_tpa=Q5bMBQI3dUJ7Du1V2AZE3Ezj9iQmn5IOt0xMaf_e8A7odHfEYDOgwimCKyKWbY1SIdnAD2Q4ntT5JpA7Jw&oh=00_AQI0sahH9pEJ1SCPRhtkqGyxjCsXQWSTGYOo-0ToLPILJg&oe=6AB80EC5

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