Ritornano i LATTE+

I LATTE+ annunciano l’uscita di “Giornate Perse”, disponibile sulle principali piattaforme digitali da Giovedì 27 Febbraio.

La nuova uscita racchiude riedizioni di una dozzina di pezzi in italiano che hanno segnato gli esordi della band e che saranno riproposti durante i concerti a partire dal mese di Marzo.

Le sessioni di registrazione sono state effettuate al Real Sound Studio di Milano nell’arco del 2024 ed hanno visto la partecipazione di alcuni esponenti della scena Punk Rock italiana come Nando dei Senzabenza, Paletta dei Punkreas e Ettore dei Crooks.

“Giornate Perse” segna il ritorno della band alla lingua madre dopo 4 album in inglese.

(cover by MArco Divertimenti)