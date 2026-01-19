Venerdì 7 febbraio, a partire dalle 19:00, la Polisportiva Popolare Pavese di via dei Mille 209 diventa teatro del primo di tre appuntamenti pensati per immergersi nel mondo delle subculture, riportando la musica live alla sua dimensione più autentica: collettiva, accessibile e non addomesticata dalle logiche di mercato.

“Ritorno alle origini – Punk in palude” non è solo una serata di concerti, ma una presa di posizione culturale. In un contesto in cui anche la musica viene sempre più spesso trattata come un prodotto, l’iniziativa rivendica la necessità di spazi liberi e popolari, dove il live torna a essere incontro, partecipazione e condivisione. Da qui la scelta di prezzi popolari e dell’offerta libera per le band, per sostenere insieme chi suona e chi organizza.

Ad accompagnare la serata ci sarà una distro area, aperta a esposizioni che spaziano dall’artigianato all’informazione indipendente, in pieno spirito DIY. Un ulteriore tassello per costruire uno spazio che vada oltre il palco e diventi momento di scambio e confronto.

Alle 20:00 è prevista una cena popolare con zuppa di fagioli, mentre dalle 22:00 spazio alla musica dal vivo con una line-up che attraversa diverse declinazioni del punk:

Sempre Peggio – Punk Oi! da Milano

Tullamore – Celtic punk da Pavia

Pretesto – Conservative punk da Torino

Usta – Hardcore punk da Ferrara

L’ingresso è riservato ai possessori di tessera UISP / ARCI, con contributo libero a sostegno delle band.

La grafica del poster è curata da Arianna Agati e Piterpvnk