Ritorno in acustico per I Peter Punk!

Attraverso un video pubblicato su youtube Nicolò e Stefano, rispettivamente voce e chitarra, annunciano il ritorno in versione acustica dei Peter Punk!

Il duo accompagnato alla batteria da un terzo componente riproporranno in versione acustica e leggermente rivisitata le canzoni con cui han segnato la scena punk italiana nei primi anni 2000.

Non solo canzoni, in quanto l’occasione sarà quella giusta per ripercorrere attraverso immagini, video e racconti la storia dei Peter Punk, cercando inoltre di coinvolgere il pubblico con due microfoni fronte palco a loro indirizzati per creare qualcosa di davvero speciale.

Insomma, seppur nulla di impegnativo, c’è tutto quel che basta per riaccendere l’entusiasmo dei fans.