Rival Pack pubblicano l’album d’esordio Burn

La hardcore band olandese Rival Pack, originaria dell’Ovest dei Paesi Bassi, ha pubblicato oggi – 20 giugno – il suo atteso album di debutto, Burn, disponibile in vinile, cassetta e formato digitale via Thrash Out Records.

Composto da dieci tracce, Burn è un concentrato di furia e verità, che fonde l’energia grezza e inarrestabile dell’hardcore di fine anni ’90 e inizio 2000 con testi sinceri e carichi di significato. Il brano che dà il titolo al disco vede la partecipazione speciale di Thiago Monstrinho dei brasiliani Worst.

L’album riflette l’etica radicale e autentica del gruppo, che affronta temi legati al dolore, alla forza interiore e all’identità, con una dichiarazione chiara: “Non si tratta di fuggire dal dolore, ma di guardarlo in faccia. Solo così si può trovare la forza vera: quella di essere sé stessi, senza filtri.”

La band, composta da Kevin, Perry e Barry, affonda le sue radici in un legame profondo nato in seguito a un tragico incidente vissuto in adolescenza. Da allora, la musica è diventata per Rival Pack uno strumento di guarigione, elaborazione e condivisione di forza con chi ascolta.