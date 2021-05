RIVERBOAT GAMBLERS: 7″ di cover

L’estate ormai prossima porterà con sé un nuovo 45 giri dei Riverboat Gamblers: stiamo parlando di “RAMOTORHEAD” che, come si evince dal titolo, conterrà una cover dei Ramones (Bonzo Goes To Bitburg con la partecipazione di CJ Ramone) e una dei Motorhead (“No Voices in The Sky” con il feat. di Dave dei Krum Bum).

Il 45 giri uscirà in digitale per Anxious and Angry, etichetta di Ryan Young degli Off With Their Heads, mentre per la versione fisica, al momento, non ci sono novità.