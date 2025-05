Novità in casa RKL: la punk band californiana ha recentemente pubblicato “All Washed Up But Still Stinkin’ The Lost 90s Demos”, un LP di rarità direttamente dagli anni ’90.

L’album è uscito il 21 maggio scorso e fa parte della collana Punk Rock Museum Demo Series.

