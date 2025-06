ROAD TO BAY FEST 2025: Line up definitiva

Road to Bay Fest 2025, l’anteprima ufficiale del festival punk rock della Riviera, è ormai alle porte! Il Beky Bay di Bellaria Igea-Marina si prepara ad accogliere fan da tutta la penisola per due serate esplosive, perfette per scaldare i motori in vista delle tre giornate del Bay Fest in programma ad agosto.

Si parte il 19 giugno quando la spiaggia di Bellaria vibrerà con i Good Riddance, accompagnati da Beerbong e Stanis. Una serata ad ingresso gratuito per dare ufficialmente il via all’estate punk della Romagna.

Il secondo appuntamento è fissato per il 29 giugno con un’altra line-up imperdibile: saliranno sul palco del Beky Bay i Lagwagon e i Teenage Bottlerocket insieme ai Persiana Jones, la più celebre ska punk band italiana, che prenderà il posto dei precedentemente annunciati Mad Caddies, impossibilitati a partecipare per motivi logistici.

Due eventi da non perdere per tutti gli amanti della scena punk e ska, in una delle location più suggestive della Riviera Romagnola. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Di seguito i dettagli del festival:

ROAD TO BAY FEST 2025 con

GOOD RIDDANCE + BEERBONG + STANIS

Giovedì 19 giugno 2025 – Beky Bay, Bellaria Igea Marina (Rimini)

Ingresso gratuito

ROAD TO BAY FEST 2025 con

LAGWAGON + PERSIANA JONES + TEENAGE BOTTLEROCKET

Domenica 29 giugno 2025 – Beky Bay, Bellaria Igea Marina (Rimini)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €35 + d.d.p.

BAY FEST 2025

DAY 1 con

MADBALL + COCKNEY REJECTS + CODEFENTANTS + GRADE 2 + DOC ROTTEN

Venerdì 8 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €40 + d.d.p.

DAY 2

REFUSED + TURBONEGRO + THE DROWNS + THE LAST GANG + JAGUERO

Sabato 9 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €50 + d.d.p.

POOL PARTY

GOB + afterparty

Domenica 10 agosto 2025 – Mapo Club, Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €30 + d.d.p.

Salad Days Magazine e Punkadeka sono Media Partner ufficiali del festival.