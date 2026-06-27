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ROAD TO BAY FEST 2026: Vinci i Biglietti!

byDeka
27 Giugno 2026
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In palio 4 biglietti per ogni data del Road to Bay Fest 2026, appuntamento estivo di riferimento per gli appassionati di punk rock, hardcore e ska punk, cinque giornate di concerti sulla spiaggia del Beky Bay di Bellaria-Igea Marina, con il tradizionale Pool Party al Mapo Club.

10 Luglio Strung Out + Belvedere + The Corps + Parigi
16 Luglio Rise Against + Bad Nerves + Militarie Gun + Nelav
10 Agosto Get Up Kids + H2O + Western Addiction + M Experience
11 Agosto Less Than Jake + Suicide Machines + A Wilhelm Scream + Lillians
12 Agosto Dropkick Murphys + Therapy? + Hot Water Music + Still No One
13 Agosto Pool Party con NØFX Tribute + Freesass

Clicca qui per partecipare!

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