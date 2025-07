Rob Bellusci torna il 25 luglio con il nuovo singolo “Mai Piu'”

Rob Bellusci annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Mai Più”, disponibile dal 25 luglio 2025 per Needa Records con distribuzione Virgin Italia.

Si tratta del secondo singolo dell’anno per il cantautore, che torna a esplorare il tema di una relazione finita male. Il ritornello – “E non ci credo… E non ci penso…” – funziona da mantra, un tentativo di negare la sofferenza che invece emerge tra le righe del testo.

Tra i riferimenti più curiosi spicca Buffy l’Ammazzavampiri, dove Rob paragona una relazione tormentata a quella tra Buffy e Spike, intensa ma destinata a far male.

Il sound prosegue sulla scia di Un Anno, mescolando atmosfere pop punk dei primi Duemila a una produzione più attuale e personale.