34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

ROCK FIGHTS CANCER 2025 il 26 settembre a Magenta!

byMatt Murphys
18 Settembre 2025
No comments

Nuovo appuntamento con la solidarietà targata Out Of Control, da sempre sulla barricata, la crew magentina ritorna con il classico di settembre “Rock Fights Cancer”, questa volta in acustico con tre artisti incredibili che non vi devo di certo presentare. Tutto il ricavato andrà all’ormai nota associazione “Aldieri For Children”, quindi fatevi sotto e ci vediamo sotto al palco del glorioso Ideal di Magenta (viale Piemonte 10, dietro la stazione) per dimostrare ancora una volta che la solidarietà è un’arma!

VENERDÌ 26.9
IDEALMAGENTA in viale Piemonte 10, Magenta
ROCK FIGHTS CANCER Edizione acustica
A partire dalle 21 con la loro voce e chitarra acustica sul palco:
IL DANNO
Alias de DANI MARCECA
storica voce de PORNORIVISTE e YOKOANO

GAB DE LA VEGA
folk singer che ha girato il mondo con la sua chitarra

ANDY RAMPONI
Bassista dei DISCOMOSTRO

INGRESSO AD OFFERTA : 10 euro

TUTTO IL RICAVATO ANDRÀ AD ALDIERIFORCHILDREN
che sì occupa dei bambini malati Tumorali e delle loro famiglie .
www.aldieriforchildren.org
TI ASPETTO PER TANTA BELLA MUSICA E PER FARE DEL BENE
se vuoi puoi prenotare il tuo posto qui:
outofcontrolshow.bigcartel.com
ti chiedo anche di far girare la serata ad amici e parenti .
GRAZIE DI CUORE

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Melt, fuori l'EP Tutto passa

byDeka
A proposito di aldieri for children...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Set 19
ARROSTI record nicght (Vol.12) Venerdi 19 Settembre @Capriccio
Bar Capriccio
Set 19
The Hormonauts
Via Camillo Casarini, 19, 40131 Bologna, Italy
Set 20
BCR FEST ? TRAVELERS ALL STARS ? CROWN COURT ? 8’6 CREW ? RIP OFF ? SQUELETTE ? & more
Sottotetto SoundClub
Set 20
LE BIRRETTE ska, reggae & soul rude girls
via I maggio,18, 37010 Costermano, Italy
Set 21
MATINÉE tank
via Emilio Zago, 14, Bologna, Emilia-Romagna
Set 24
Sottoterra: Mad Pain + Protezione Incivile + Latitudine 45 + Post derivæ
Via Giuseppe Bruschetti 11, 20125 Milan, Italy
Set 26
Ska-BQ Live Music w/ KNFRMST ?
225 Girard St, Durango, CO, United States, Colorado 81303
Set 26
La Parte Peggiore – TristeTristeTriste release party @ Magazzino sul po | opening L’abisso
Magazzino sul Po - Murazzi Torino
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.