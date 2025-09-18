ROCK FIGHTS CANCER 2025 il 26 settembre a Magenta!

Nuovo appuntamento con la solidarietà targata Out Of Control, da sempre sulla barricata, la crew magentina ritorna con il classico di settembre “Rock Fights Cancer”, questa volta in acustico con tre artisti incredibili che non vi devo di certo presentare. Tutto il ricavato andrà all’ormai nota associazione “Aldieri For Children”, quindi fatevi sotto e ci vediamo sotto al palco del glorioso Ideal di Magenta (viale Piemonte 10, dietro la stazione) per dimostrare ancora una volta che la solidarietà è un’arma!

VENERDÌ 26.9

IDEALMAGENTA in viale Piemonte 10, Magenta

ROCK FIGHTS CANCER Edizione acustica

A partire dalle 21 con la loro voce e chitarra acustica sul palco:

IL DANNO

Alias de DANI MARCECA

storica voce de PORNORIVISTE e YOKOANO

GAB DE LA VEGA

folk singer che ha girato il mondo con la sua chitarra

ANDY RAMPONI

Bassista dei DISCOMOSTRO

INGRESSO AD OFFERTA : 10 euro

TUTTO IL RICAVATO ANDRÀ AD ALDIERIFORCHILDREN

che sì occupa dei bambini malati Tumorali e delle loro famiglie .

www.aldieriforchildren.org

TI ASPETTO PER TANTA BELLA MUSICA E PER FARE DEL BENE

se vuoi puoi prenotare il tuo posto qui:

outofcontrolshow.bigcartel.com

ti chiedo anche di far girare la serata ad amici e parenti .

GRAZIE DI CUORE