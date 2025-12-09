ROCK FIGHTS CANCER special aciustic edition (Ideal Magenta, 26/09/25)

Sono una merda perché serate come questa non meritano di restare nell’hard disk per così tanto tempo, ma tant’è…edizione acustica di Rock Fights Cancer organizzata dai miei fratellissimi di Out Of Control per l’associazione “Aldieri for Childres” nel fu glorioso Ideal di Magenta, arrivo con la mia cucciola “fresca” di allenamento e affamata come Giuliano Ferrara dopo il letargo, ma non appena arriva la sua sorellina di palco Melissa, la figlia di Reb ed Elena, si liquefano entrambe e le rivedremo solo a tarda serata con gli occhi a mezz’asta. Non c’è il pubblico delle grandi occasioni, peccato perché come si legge dal titolo queste sono serate a cui non si dovrebbe mancare, ma ognuno c’ha ovviamente i cazzi suoi e noi non siamo la punk-promoter che vi dice come dovete spendere i vostri punti scena, ma veniamo al sodo: sul palco tre musicisti che sono la fine del mondo, adoro Andy Ramponi e la sua malinconia, le sue espressioni sofferenti mentre ci racconta cosa ha dentro, la sua voce che gli ha fatto guadagnare un soprannome che non so nemmeno se gli garba, ma per me rimane un cantautore incredibile, totalmente irriconoscibile quando smette il basso ed imbraccia la sua chitarra acustica; discorso non molto diverso per Gab De La Vega, il cantautore bresciano sta portando la sua musica in tutto il mondo, l’ho seguito con tantissima ammirazione durante il suo tour e vederlo in azione a pochi centimetri dal mio obiettivo è molto emozionante, set molto piacevole e bravura che non ve la devo neanche dire.

Poi tocca a Il Danno, conosciuto a tutti come Dani, anima di gruppi che sono parte integrante della storia del punk italiano e che hanno svezzato molti di noi, emozioni a secchiate nell’ascoltare in chiave acustica i pezzi che hanno segnato la mia adolescenza ed il periodo immediatamente successivo, tutto di un romantico spinto se non fosse che ho di fianco Otta che è come il compagno di banco che chiacchiera sempre e poi la prof. (in questo caso Dani) cazzia me…comunque è stato splendido cantare “come piace a me” assieme a mia figlia, che adora sto pezzo, e immancabile la dedica al Ruvido, una persona che ha lasciato un vuoto enorme in chi l’ha conosciuto…finisce così un splendida serata, so che le foto fanno cagare ma voglio dedicare questo live report a Reb, che da un po’ di giorni non è più al timone di Out Of Control, voglio ringraziare lui ed Elena per essere sempre stati incredibilmente gentili con me, facendomi sentire sempre il benvenuto ad ogni evento, e desidero augurare il meglio a chi ha raccolto questa pesantissima eredità, convinto che farà di tutto per portare avanti tutto il buono che è stato fatto fino ad ora, lunga vita ad Out Of Control!