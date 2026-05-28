Rock in Park: il festival diventa internazionale per l’edizione 2026

Rock in Park torna nel 2026 e, per la prima volta, assume una dimensione internazionale. Il festival, in programma il 29 e 30 maggio a Uggiate con Ronago (CO), in Piazzale Europa, amplia infatti il proprio raggio d’azione collegando l’energia della scena locale con influenze che arrivano fino a Londra con i RIFLE.
La manifestazione, a ingresso gratuito, propone una line-up che mescola punk, garage e hardcore, confermando la vocazione del festival per le sonorità ad alta intensità e per la scena underground.
Le attività si svolgeranno con apertura cucina dalle 19:00, mentre i concerti inizieranno alle 21:00 il venerdì e alle 20:00 il sabato.