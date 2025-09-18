34K
Rock in Rili 2025: Should I stay or Should I go?

byLisa Vavassori
18 Settembre 2025
No comments

Stessa domanda, stessa paura, stesso rischio….e stessa risposta dal 2011! Il Rock in Rili torna alla ribalta anche per questo 2025 regalandoci emozioni, cibo, birra e tanta musica!
La prima cosa che si può pensare del Rock in Rili è “Piccolo ma caratteristico” …e che carattere! Tre serate che da giovedì a sabato sono state un crescendo continuo e che hanno portato sul palco gruppi della scena Punk, Bergamaschi e non.
Il giovedì parte tranquillo ma non troppo: aprono il festival i “Vendesi Gruppo”, pungenti e decisamente estrosi, per lasciare poi spazio agli Aurevoir Sofia: non importa se nel pit ci siano 10 persone o 1000, i Sofia sono un momento sul palco, un momento nel pit e un altro momento ancora arrampicati sull’americana, esplosivi e potenti in un genere che è identificare in uno soltanto. Seguono Latte+, storica band, nata ad Empoli e che conta all’attivo ben 9 album. Chiudono i Paolino Paperino Band, irriverenti come sempre ma sempre sensibili e attenti alle tematiche attuali, soprattutto in un momento storico come questo.
Il venerdì si apre con Andy Kaam, cantante e chitarrista in altri due progetti, i Kaams e gli Hakan, che inaugura la serata con un acustico. Seguono Un Gruppo e successivamente gli Osaka Flu, per la prima volta a Bergamo; decisamente apprezzati per il loro essere controcorrente e ricercatori di innovazione. Chiudono la serata di The Clamps, band bergamasca che fonde Punk, metal e alternative rock.
Il terzo e ultimo giorno del Rock in Rili come da programma ci propone un crescendo inaspettato di energia: Tabalore, Medical Flowers, Latigre, Useless 4 e Bad Frog.
Sfocia il tutto in un perfetto caos tipico da concerto dei Bad Frog: veri animali da palcoscenico, che con i loro pezzi demenziali dalla prima canzone all’ultima riescono a far cantare, pogare e ballare il pubblico. Per tutto questo fantastico casino rimando alle foto che sono riuscita a scattare da (quasi) ogni angolazione!
Chiudo ringraziando tutti i ragazzi del Rock in Rili che nonostante le mille domande, paure e rischi, riescono ancora una volta a darsi la stessa risposta: ancora un anno!
Nonostante le difficoltà sempre più rilevanti nel creare un festival, soprattutto un festival gratuito, hanno deciso anche per quest’anno di mettersi in gioco e di dare vita ad una nuova edizione, contribuendo così a mantenere la viva la scena, aprendola inoltre sempre a più persone!
Grazie ragazzi, per il vostro impegno e per la vostra dedizione!

 

 

ROCK FIGHTS CANCER 2025 il 26 settembre a Magenta!

byMatt Murphys
