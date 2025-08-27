Punkadeka festival 2025
The Latest

Rock in Rili 2025: tre giorni di musica a Chiuduno

byDeka
27 Agosto 2025
Torna anche quest’anno Rock in Rili, appuntamento ormai fisso per la musica dal vivo a Chiuduno (BG). L’edizione 2025 si terrà dall’11 al 13 settembre al Parco degli Alpini di via Rili.

Il festival proporrà tre serate di concerti, con inizio alle 20.00, precedute dall’apertura della cucina alle 19.00 per chi vorrà godersi buon cibo e birra fresca prima della musica.

Rock in Rili si conferma così un punto di riferimento per il territorio e per chi ama vivere la musica in un contesto autentico e conviviale, tra energia, comunità e passione.

