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ROCK IN RILI 2026: TRE GIORNI DI MUSICA A CHIUDUNO

byDeka
18 Agosto 2026
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Torna Rock In Rili, l’appuntamento musicale di Chiuduno (BG) che dal 10 al 12 settembre 2026 porterà tre serate di musica live al Parco degli Alpini di Via Rili.

Sul palco, una lineup che attraversa punk, rock e sonorità alternative con Giuradei, Garrapateros, The Post Seasons e Logan Laugelli Dramatico Trio nella serata di giovedì 10 settembre.

Venerdì 11 sarà la volta di Svetlanas, Spread, Labile e Roor Explo, mentre sabato 12 chiuderanno il festival RFC, Pretesto, Teenage Bubblegums, Jerry Moovers e Mistakes On Floor.

L’ingresso è gratuito e l’area sarà attrezzata con parcheggio libero, griglieria, cucina, hamburger, birre artigianali, vini locali e un’area coperta.

Parco degli Alpini – Via Rili, Chiuduno (BG)
10 · 11 · 12 settembre 2026
 INGRESSO GRATUITO

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