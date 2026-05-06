Rock in Riot 2026 (5–6 giugno, Martinengo – BG)

Torna anche nel 2026 il Rock in Riot, festival underground indipendente giunto alla sua 14a edizione, che si terrà il 5 e 6 giugno a Martinengo (Bergamo).

Due giorni di musica live a ingresso gratuito, tra punk, hardcore, desert rock, doom e psichedelia, con una line-up internazionale e uno sguardo sempre rivolto alla scena indipendente.

Otto band si alterneranno sul palco nel corso del weekend, affiancate da area street food, birre artigianali, merch e un’atmosfera che negli anni ha reso Rock in Riot un punto di riferimento per la musica underground nel territorio.

5 – 6 GIUGNO

Centro Sportivo Il Tiro – Via Trento 56, Martinengo (BG)

INGRESSO GRATUITO

Day 1: VENERDI’ 5 GIUGNO

La prima giornata sarà dedicata alle sonorità più dirette e abrasive, tra hardcore, punk ed emo:

Last Hounds (UK) – hardcore punk energico e senza compromessi dalle Midlands

Jaguero (IT) – punk/emo dal forte richiamo anni ’90

Waves in Autumn (IT) – metalcore intenso e carico di energia

The Last Confidence (IT) – emo punk diretto e viscerale

Day 2: SABATO 6 GIUGNO

La seconda giornata si sposta verso territori desert, psichedelici e doom:

Yawning Man (USA) – tra i pionieri del desert rock californiano

Softsun (USA/NOR) – progetto tra Mojave e Norvegia, tra shoegaze e post-rock

Cancervo (IT) – doom/psych oscuro e rituale

Thomas Greenwood & The Talisman (IT) – sonorità neo-psichedeliche tra western e

suggestioni cinematografiche

Rock in Riot si conferma così un festival radicato nel territorio ma con una visione

internazionale, capace di unire generi e pubblici diversi sotto un’unica idea: mantenere viva una

scena indipendente, accessibile e autentica.

Ingresso gratuito.