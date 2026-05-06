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Rock in Riot 2026 (5–6 giugno, Martinengo – BG)

byDeka
14 Maggio 2026
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Torna anche nel 2026 il Rock in Riot, festival underground indipendente giunto alla sua 14a edizione, che si terrà il 5 e 6 giugno a Martinengo (Bergamo).
Due giorni di musica live a ingresso gratuito, tra punk, hardcore, desert rock, doom e psichedelia, con una line-up internazionale e uno sguardo sempre rivolto alla scena indipendente.
Otto band si alterneranno sul palco nel corso del weekend, affiancate da area street food, birre artigianali, merch e un’atmosfera che negli anni ha reso Rock in Riot un punto di riferimento per la musica underground nel territorio.

5 – 6 GIUGNO
Centro Sportivo Il Tiro – Via Trento 56, Martinengo (BG)
INGRESSO GRATUITO
Day 1: VENERDI’ 5 GIUGNO
La prima giornata sarà dedicata alle sonorità più dirette e abrasive, tra hardcore, punk ed emo:
Last Hounds (UK) – hardcore punk energico e senza compromessi dalle Midlands
Jaguero (IT) – punk/emo dal forte richiamo anni ’90
Waves in Autumn (IT) – metalcore intenso e carico di energia
The Last Confidence (IT) – emo punk diretto e viscerale

Day 2: SABATO 6 GIUGNO
La seconda giornata si sposta verso territori desert, psichedelici e doom:
Yawning Man (USA) – tra i pionieri del desert rock californiano
Softsun (USA/NOR) – progetto tra Mojave e Norvegia, tra shoegaze e post-rock
Cancervo (IT) – doom/psych oscuro e rituale
Thomas Greenwood & The Talisman (IT) – sonorità neo-psichedeliche tra western e
suggestioni cinematografiche
Rock in Riot si conferma così un festival radicato nel territorio ma con una visione
internazionale, capace di unire generi e pubblici diversi sotto un’unica idea: mantenere viva una
scena indipendente, accessibile e autentica.
Ingresso gratuito.

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