Rock the Casbah al Barrio’s

Live al Barrio’s per la serata ‘Rock the Casbah’ i More than Before, band punk rock della provincia di Novara che vi trasporteranno con la loro energia.

Per la serata sul palco si esibiranno anche i Maun, I Paradox e gli Oslavia. Sarà una serata caldissima!

Appuntamento al BARRIO’S di Milano la sera di domenica 23/02

Di seguito la scaletta dell’evento:

MAUN 19,00 – 19,45

PARADOX 19,45 – 20,30

MORE THAN BEFORE 20,30 – 21,15

OSLAVIA 21,15 – 22,00

Non mancate all’evento.

BARRIO’S LIVE MILANO

Piazza donne partigiane, 20142 MILANO