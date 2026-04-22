Rockardìa: fuori “Mi va bene cosi” feat. La Sindrome di Peter Punk

È uscito “Mi va bene così”, il nuovo singolo dei Rockardìa realizzato con la partecipazione de La Sindrome di Peter Punk.

Il brano ha segnato l’inizio di una nuova fase per la band, con un punk rock melodico diretto e senza filtri che affronta il tema delle aspettative legate all’età adulta. Tra lavoro, responsabilità e pressioni sociali, “Mi va bene così” si presenta come una presa di posizione chiara: non esiste un percorso giusto uguale per tutti.

Costruito su chitarre incisive e un ritornello immediato, il singolo mantiene un forte equilibrio tra energia e melodia, restando fedele alla tradizione del punk rock italiano.

A rafforzare il messaggio del brano è la presenza di Nicolò Gasparini, storica voce dei Peter Punk e de La Sindrome di Peter Punk, che ha contribuito a creare un collegamento diretto tra generazioni della scena.

Dopo le collaborazioni degli ultimi anni, tra cui quella con Fry Moneti dei Modena City Ramblers, e la pubblicazione di un lavoro dedicato ai remake live del primo album, i Rockardìa hanno così aperto un nuovo capitolo del loro percorso.

Il debutto live del singolo è avvenuto al Venice Punk, all’interno del Bloom Venice Festival, dove Nicolò Gasparini è salito sul palco insieme alla band.