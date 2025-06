Rockin’ Ghisalba 19

19° edizione per il Rockin’ Ghisalba che anche per quest’anno ha inondato di buona musica la provincia della bassa bergamasca. Tre giorni di puro punk rock che hanno visto alternarsi sul parco band di tutto rispetto:

Madbeat

RFC

Tommi EGO

Circus Punk

THE RUBBER ROOM

THE ENTHUSED

The Ashtags

Cucina, birra (tanta birra) e tantissima musica.

Perché ci piace così tanto il Rockin’ Ghisalba? Perché è uno dei festival della provincia che pur avendo una storicità importante, ancora resiste e ancora vede la partecipazione, all’interno dell’organizzazione e tra il pubblico, di diverse generazioni, pronte a portare avanti un appuntamento annuale che nel corso del tempo ha visto alternarsi sul palco diversi gruppi, sia vecchie guardie della scena che nuove formazioni, tutti comunque accumunati da un unico obiettivo: far cantare, saltare, pogare, coinvolgere e condividere, perché alla base di un evento come quello di Ghisalba, l’elemento comune è sempre questo.

Mentre negli anni tanti festival hanno purtroppo dovuto chiudere i battenti a causa di costi e concessioni, continuare e proporre un intrattenimento gratuito come questo, resta una scelta coraggiosa e sempre più ambiziosa, sia per una questione prettamente legata alla sostenibilità economica del progetto, sia per una questione di ricambio generazionale e partecipazione all’organizzazione di questi 3 giorni.

Diventa quindi importante essere grati a questi ragazzi (giovani, meno giovani e giovanissimi) per la possibilità di poter godere di un evento come questo che, ci auguriamo, possa proseguire e festeggiare altre edizioni successo!