Tre giorni di musica live indipendente e socialità tornano protagoniste nella storica area feste di Ghisalba (BG).



23-24-25 MAGGIO.

AMPIA AREA RISTORO E BIRRERIA.

INGRESSO GRATUITO.



Parte del ricavato sarà devoluto ad enti sociali che operano sul territorio.

Sul palco per voi:

Madbeat

RFC

Tommi EGO

Circus Punk

THE RUBBER ROOM

THE ENTHUSED.

The Ashtags