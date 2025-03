Rock’n’roll Mania è un concerto strutturato come un incontro di Wrestling, con 2 palchi contrapposti, 3 round e 4 band rock’n’roll che si “scontreranno” seguendo una narrativa che richiama agli scherni tipici del mondo della disciplina/spettacolo, offrendo così al pubblico la possibilità, unica nel genere, di ricevere “botte musicali” da entrambe le direzioni ed essere quindi completamente immersi nella musica rock. Basterà semplicemente girarsi tra un round e l’altro perché la musica ricominci a suonare!

Gli artisti protagonisti saranno:

Il Re Dinosauro, band rock’n’roll locale!

The Clerx, punk rock band locale!

Sal Rinella e le pallottole, punk band milanese!

Latte+, storica band punk rock toscana”

A dirigere il tutto, il carismatico Flavio Diotallevi, in arte “Spike”, che infiammerà la folla con la sua energia contagiosa, accompagnato dal superlativo team di RockerTV ! Ebbene sì, proprio Rockert TV, la principale piattaforma di musica rock in italia, che giunge con tutto il suo staff al completo (il celeberrimo batterista Mario Riso, la Vj Nyva Zerbano, Best Metal Influencer 2024, la batterista Isa Vitali e la vj Melissa Gelosa!) Per realizzare uno speciale sull’evento che verrà trasmesso su tutti i canali digitali!

In un’ottica di promozione del rock’n’roll e di avvicinamento delle nuove generazioni a questo genere musicale, Rock’n’roll Mania si preannuncia come un evento di grande impatto, che si prefigge l’obiettivo di riportare il rock’n’roll della Costa d’Argento agli antichi splendori!

Rock’n’roll Mania è un evento che non solo celebra la musica, ma anche la cultura e l’energia di una comunità viva e appassionata. Unitevi a noi per una serata indimenticabile, dove la musica si trasformerà in un’esperienza indimenticabile.

Ma le sorprese non finiscono qui!

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti seguiteci sui nostri canali social e preparatevi a vivere una serata di pura adrenalina musicale!

Dettagli Evento:

Data: 24 maggio 2025

Orario:18.00 – 24.00

Luogo: Bar Time Out, Circolo Sportivo di Porto Ercole, Piazza Amerigo Vespucci – 58018 Monte Argentario (GR).

Facebook: https://www.facebook.com/Botterocknroll

Instagram: https://www.instagram.com/botterocknroll/