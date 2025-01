29 marzo 2025 Partiro’ Per Bologna vol.7 all’ Estragon Club di via stalingrado.

Sul palco di alerneranno saranno 10 Band tra cui i leggendari The Oppressed il cui frontman Roddy Moreno qui di seguito ha da dirvi qualcosa.

Affrettatevi ad ACQUISTARE il vostro ticket, le prevendite online sono su www.mailticket.it/manifestazione/YV39

il tempo passa e ormai non manca molto.

Ci vediamo a Bologna