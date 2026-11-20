Sabato 21 novembre una serata punk al CSOA La Strada di Roma per sostenere il rifugio antispecista Agripunk, il cui sgombero è previsto per il prossimo 18 dicembre.
«Che tira vento contro ma ci trovi ancora qua». Con questo messaggio viene lanciata la serata benefit in programma sabato 21 novembre al CSOA La Strada di Roma, organizzata per sostenere Agripunk e la raccolta fondi necessaria a trovare una nuova casa al rifugio, dopo l’annunciato sgombero previsto per il 18 dicembre.
L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione a sostegno del progetto, con l’obiettivo di contribuire alle spese per una nuova sede e sostenere l’esperienza di autogestione dal basso.
La serata inizierà alle 20:00 con gli aggiornamenti sulla situazione di Agripunk. A seguire spazio alla musica live con The Cheapheads, Molestya Riot Grrrl, Speedrone Mafia, The Ammonoids, Casus Belli Roma Punx, Eternal City Noise e Santa Canaglia.
Durante tutta la giornata sarà inoltre attiva la serigrafia live a cura di Serigraffi.
L’intero ricavato del concerto sarà devoluto a sostegno del rifugio.
AGRIPUNK BENEFIT SHOW
Sabato 21 novembre 2026
CSOA La Strada
Via Francesco Passino 24, Roma
Inizio ore 20:00
Artwork: Valerio Grigio Paolucci